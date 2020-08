Śmiertelny wypadek na S7 pod Nowym Dworem Gdańskim

Śmiertelny wypadek na drodze ekspresowej S7 między Gdańskiem i Nowym Dworem Gdańskim. Jak informuje Dziennik Bałtycki zderzyły się 3 samochody. Zginęły 2 osoby, a kolejne 2 zostały ranne. Do wypadku doszło w piątek (14.08) ok. godz. 14.40. W akcji ratunkowej brał udział śmigłowiec LPR. Droga jest zablokowana.

Do wypadku doszło w Stawidłach. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana ze względu na konieczność lądowania śmigłowca LPR. Służby zorganizowały objazd - jadąc od Gdańska zaraz za Wisłą, w miejscowości Dworek, drogami lokalnymi przez miejscowości Ostaszewo i Lubieszewo, przez Orłowo i do Nowego Dworu Gdańskiego. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 17.30.