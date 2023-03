Spacerem między budową a jezdnią

Trwa budowa skrzyżowania ul. Związku Jaszczurczego z al. Grunwaldzką, w związku z tym w miejscu, gdzie trwają prace, chodnik i droga dla rowerów są niedostępne. - Mieszkańcy zupełnie to ignorują i przechodzą między drogą, po której jeżdżą auta, a barierkami, którymi odgrodzone jest przejście – informuje nas Czytelnik.

Fot. Czytelnika

- Widziałem już przechodzące tym wąskim skrawkiem babcie z zakupami, kobiety z dziećmi, młodych ludzi, a nawet przejeżdżających tamtędy rowerzystów – mówi mieszkaniec Elbląga. Podkreśla, że w związku z dużym ruchem samochodowym na Grunwaldzkiej to bardzo niebezpieczne.

Dodajmy, że w pobliżu miejsca, gdzie trwają prace, są umieszczone znaki informujące o tym, że należy przechodzić drugą stroną jezdni.

- W tym miejscu jest ustawiony znak B41 zakaz ruchu pieszych, w takim przypadku osobom ingnorującym go grozi mandat w wysokości 50 zł - mówi nadkom. Krzysztof Nowacki z KMP w Elblągu.

Podkreśla, że policjanci zwrócą na to miejsce szczególną uwagę. - Warto zaznaczyć, że przechodzenie w takim miejscu jest szczególnie niebezpieczne z uwagi na ruch pojazdów, należy unikać tego rodzaju sytuacji. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego będą podejmować stosowne działania wobec osób, które nie stosują się do wspomnianych ograniczeń w ruchu - zapowiada oficer prasowy. Apeluje o ostrożność i stosowanie się do przepisów.