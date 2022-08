Sprawa śmiertelnego pobicia. Dwaj podejrzani aresztowani na trzy miesiące (aktualizacja)

Policja zatrzymała pięć osób, które mogą mieć związek ze sprawą śmiertelnego pobicia 43-letniego mężczyzny. Prokuratura postawiła zarzuty dwóm mężczyznom.

Policję o pobitym na śmierć mężczyźnie powiadomiła w sobotę nad ranem jedna z mieszkanek Elbląga.

- Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza, prokurator, biegły. Mamy zabezpieczone dowody w tej sprawie, na podstawie których zatrzymaliśmy pięć osób – dwóch mężczyzn i trzy kobiety. W sprawie szczegółów proszę o kontakt z prokuraturą – powiedział nam Jakub Sawicki z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Z naszych informacji wynika, że zatrzymani to 47-letni i 40-letni mężczyzna oraz kobiety w wieku 34, 39 i 60 lat. Nie wiemy jeszcze, czy pobity na śmierć 43-latek był ich znajomym i czy tragiczna w skutkach bójka była powodem nieporozumień między członkami tej grupy.

- Dzisiaj do Prokuratury Rejonowej w Elblągu wpłynęły akta tej sprawy. Został wyznaczony prokurator, który się zapoznaje ze szczegółami. Jeszcze dzisiaj będą podjęte decyzje dotyczące osób, które mają związek ze sprawą - powiedział nam Sławomir Karmowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Aktualizacja z godz. 14: Prokuratura postawiła dzisiaj zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym dwóm mężczyznom - 47-latkowi i 40-latkowi. - Prokuratura Rejonowa przeprowadziła z nimi czynności, postawiono im zarzuty. Do sądu został przesłany wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanych - mówi Sławomir Karmowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Obu podejrzanym grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymane do sprawy kobiety również zostały przesluchane przez policję, ale na razie w charakterze świadków. Niewykluczone, że będą odpowiadać za nieudzielenie pomocy pobitemu na śmierć męźczyźnie.

Aktualizacja z wtorku z godz. 12.40: We wtorek Sąd Rejonowy w Elblągu przychylił się do wniosku prokuratury i wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu obu mężczyzn podejrzanych o śmiertelne pobicie na Hetmańskiej. - Tymczasowe aresztowanie dotyczy okresu trzech miesięcy, to jest do 4 listopada - poinformował nas Krzysztof Chybicki, przewodniczący VIII Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Elblągu.

Jak informuje Jakub Sawicki z zespołu prasowego KMP w Elblągu, zatrzymane wcześniej trzy kobiety zostały zwolnione. Wcześniej zostały przesłuchane w charakterze świadków.

Do sprawy wrócimy.