Sprawca uszkodzenia szlabanu „rozliczony” 

Policjanci Wydziału Mienia zatrzymali mężczyznę, który nagrał się na materiale z osiedlowego monitoringu w momencie gdy uszkadza szlaban. Mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Zgodnie z Kodeksem Karnym może mu teraz grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Materiał z monitoringu, na którym widać jak mężczyzna uszkadza ramię szlabanu prowadzącego na jedno z osiedli trafił do Internetu. Opisywana sytuacja miała miejsce 6 marca tego roku około godz. 00.30, przy ulicy Komeńskiego 10 w Elblągu. Na zabezpieczonym przez policjantów filmie widać jak mężczyzna wygina ramię szlabanu i tym samym uszkadza go. Kwota strat to blisko 800 zł. Jak się okazało 32-letni sprawca, do którego mieszkania zapukali policjanci widział zamieszczony w internecie film ze swoim udziałem. Teraz oprócz kary będzie musiał pokryć koszty naprawy uszkodzonego szlabanu a o karze zadecyduje sąd.