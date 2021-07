Stracił 3 tysiące złotych

Kolejny elblążanin padł ofiarą oszustów. Głos w słuchawce kazał mu zainstalować aplikację. Okazało się, że była zawirusowana. Z konta pokrzywdzonego wypłacono na Śląsku 3 tys. zł. Policjanci ostrzegają przed oszustami.

W środę (30.06) oszuści zadzwonili do mieszkańca Elbląga i podali się za pracowników banku. Powiedzieli, że jakiś mężczyzna chce wypłacić pieniądze z jego rachunku i wziąć pożyczkę na jego nazwisko. Nakłonili pokrzywdzonego do zainstalowania odpowiedniej aplikacji. Dzięki tej metodzie sprawcy byli w stanie przejąć dostęp do konta bankowego ofiary i środków na nim zgromadzonych. W ten sposób z konta elblążanina zniknęło około 3 tys. złotych. Pieniądze zostały wypłacone w Tychach. Aplikacja umożliwiła przestępcy zdalny dostęp do konta. Należy zachować ostrożność i zgłaszać takie sytuacje w banku oraz powiadomić policję.



Policjanci przypominają i ostrzegają: