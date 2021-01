Stracili przez oszustów 100 tysięcy złotych

W ciągu dwóch weekendowych dni trzy starsze osoby zostały oszukane przez osoby podające się za policjantów CBŚP. Osoby te dzwoniły na numery stacjonarne i pod pozorem zabezpieczenia kosztowności namawiały swoje ofiary by zebrały posiadaną w domu gotówkę, spakowały ją do reklamówki i… wyrzuciły przez okno. Trzy oszukane osoby przekazały łącznie kwotę ponad 100 tysięcy złotych.

Sytuacje miały miejsce w miniony weekend. Zdarzały się też i takie, że osoba do której dzwonił oszust podający się za policjanta pożegnała go słowami „rozłącz się oszuście”, ale sprawcom udało się na swoją legendę nabrać trzy kolejne osoby. Każda z sytuacji zaczynała się od odebrania przez ofiarę połączenia na numer stacjonarny. Oszust podawał się za policjanta CBŚP. Aby się uwiarygodnić prosił, aby osoba odłożyła słuchawkę i zadzwoniła pod nr 997. Ofiary tak właśnie robiły. Nie wiedziały jednak, że po chwilowym tylko odłożeniu słuchawki sprawca wciąż pozostaje na linii a wybranie jakiegokolwiek numeru nie daje połączenia. Rozmawiały więc dalej z oszustem, który przedstawiał się jako oficer dyżurny policji. Tak uwiarygodniony pytał następnie o znajdujące się w mieszkaniu pieniądze. W jednym z przypadków była to kwota 45 tysięcy złotych. Kobieta za namową oszusta spakowała gotówkę do reklamówki i zgodnie z instrukcją… wyrzuciła przez okno. Tam był już oszust, który podjął pieniądze. Podobny scenariusz zrealizowały dwie kolejne starsze osoby. Łącznie oszustom podającym się za policjantów CBŚP w ciągu krótkiego czasu ofiary przekazały ponad 100 tysięcy złotych.

Pamiętajmy!

Policjanci nigdy nie dzwonią do mieszkańców, właścicieli firm, instytucji finansowych i nie proponują udziału w prowadzonych przez siebie działaniach

Funkcjonariusze nigdy nie odbierają pieniędzy, a także nie proszą o ich przekazywanie osobom obcym czy przelewanie na konta bankowe

W pierwszej kolejności to każdy z nas indywidualnie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i swojego mienia. Nie dajmy się naciągnąć oszustom!

Przypominamy film "Oszukaj oszusta".