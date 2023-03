Super Team

Mija zaledwie 2 miesiąc aktywnej służby Nurka - naszego nowego psa służbowego prowadzonego przez jego opiekuna kpr. Bartłomieja Białogrzywego, a już zdobyli serca i to nie tylko nasze!

To również serca i przyjaźń wychowanków Powiatowego Domu Dziecka „Promyk” i „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku, których nasz Team odwiedził.

Razem z kpr. Bartłomiejem Białogrzywym pełniącym służbę w dziale ochrony, zajęcia dla młodzieży, poprowadził chor. Zbigniew Nisztuk, który na co dzień pracuje jako terapeuta oddziału terapeutycznego dla osadzonych uzależnionych od narkotyków.

W trakcie spotkania funkcjonariusze opowiedzieli o specyfice pracy w Służbie Więziennej, a także o zagrożeniach jakie prowadzić mogą młodych ludzi do zachowań przestępczych, jak np. narkotyki. Funkcjonariusze opowiedzieli również o konsekwencjach prawnych i dotkliwych skutkach izolacji więziennej więziennej, o tym jak może to destrukcyjnie wpłynąć na całe życie młodego człowieka.

W trakcie spotkania zademonstrowano umiejętności naszego psa służbowego Nurka, który jest wyszkolony do wykrywania narkotyków. Szkolenia psów służbowych odbywają się w jedynym w Polsce Ośrodku Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych Służby Więziennej przy Zakładzie Karnym w Czarnem. Nauka trwa kilka miesięcy, w trakcie których, pies specjalny zdobywa umiejętności wyszukiwania środków odurzających i substancji psychotropowych a także wraz z przewodnikiem uczą się wzajemnej współpracy. Nabyte w trakcie szkolenia umiejętności muszą być stale trenowane, co jest zadaniem przewodnika. Na co dzień praca psów specjalnych polega na kontroli paczek, osób, rzeczy, korespondencji, pojazdów, cel mieszkalnych i innych pomieszczeń, a także na wyszukiwaniu miejsc, w których mogą być ukryte narkotyki. To obciążające zadania, dlatego psy specjalne muszą się wykazywać szczególnymi predyspozycjami oraz być w bardzo dobrym kontakcie ze swoim przewodnikiem.

Nurek jest nieocenionym specjalistą w pełnieniu swoich zadań służbowych, mimo to jak mówi kpr. Bartek „pozostaje młodym, wesołym psem zdobywającym przyjaźń każdego, kto się z nim zetknie”.