„To są odpady rakotwórcze”

Rakotwórcze, niebezpieczne dla życia i zdrowia mieszkańców, obniżające jakość powietrza i gleby - to opinia biegłego, który badał skład chemikaliów z nielegalnego składowiska w Borzynowie (gmina Pasłęk). Opinia wpłynęła już do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, prowadzącej dochodzenie w tej sprawie. Przypomnijmy, że sprawa ta dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie całej Polski

Przypomnijmy. Ponad miesiące temu na działce w Borzynowie (gmina Pasłęk), należącej do osoby prywatnej, policja znalazła dużą ilość chemicznych odpadów. Znajdowały się one w kontenerach w ciężarówce, która częściowo była już rozładowana. Sprawa ma charakter ogólnopolski i prowadzi ją Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. Dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się nielegalnym składowaniem niebezpiecznych odpadów. W areszcie w Środzie Wielkopolskiej w tej sprawie przebywają trzy osoby: dwaj z nich to mieszkańcy powiatu śremskiego, trzeci elbląskiego. Znamy już wyniki badań próbek odpadów, które zostały pobrane przez biegłego.

- Prokuratura w Poznaniu dysponuje już zleconymi w tej sprawie opiniami. Według biegłego substancje ujawnione w miejscowości Borzynowo są odpadami niebezpiecznymi o właściwościach rakotwórczych, palnych i łatwopalnych. Są to m. in. farby, lakiery bogate w węglowodory ropopochodne. Zdaniem biegłego składowanie odpadów sprowadza niebezpieczeństwo zdarzenia w postaci pożaru lub rozpowszechniania się substancji trujących, a także sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób oraz mienia w wielkich rozmiarach, może również spowodować obniżenie jakości powietrza, powierzchni ziemi – informuje Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, która prowadzi postępowanie w tej sprawie.

Gmina Pasłęk wszczęła już postępowanie administracyjne w tej sprawie.

- Do właściciela działki w Borzynowie, na której znaleziono ciężarówkę z odpadami, wysłaliśmy postanowienie o wszczęciu postepowania administracyjnego. Obliguje nas do tego prawo. Gdy zostanie ono przez niego odebrane w areszcie, to będziemy mogli wystawić decyzję o nakazie utylizacji odpadów. Jesteśmy realistami i zdajemy sobie sprawę, że ten człowiek nie będzie w stanie za to zapłacić - informuje Marek Sarnowski, zastępca burmistrza Pasłęka.

Kwota, którą trzeba będzie zapłacić za utylizację, zależy właśnie od wyników badań pobranych w Borzynowie próbek. Na razie wpłynęły one jedynie do prowadzącej dochodzenie prokuratury, gmina Pasłęk, niebawem również je otrzyma.

- Pół miliona złotych to minimum za taką utylizację. Gmina takich pieniędzy nie ma, zwróciliśmy się wstępnie z prośbą o pomoc finansową do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, do wojewody warmińsko-mazurskiego oraz Starostwa Powiatowego w Elblągu – mówił Marek Sarnowski, zastępca burmistrza Pasłęka w rozmowie z nami 23 marca.

Do sprawy wrócimy.