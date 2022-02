Nielegalne składowisko odpadów chemicznych

Na działce w Borzynowie (gmina Pasłęk), należącej do osoby prywatnej, znaleziono dużą ilość chemicznych odpadów. Próbki substancji pobrał do badania biegły Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Teren zabezpiecza policja. Burmistrz Pasłęka wydał apel do mieszkańców gminy „w związku z zagrożeniem dla ich życia, zdrowia lub środowiska”. Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Poznaniu, ponieważ dotyczy ona zorganizowanej, ogólnopolskiej grupy przestępczej.

Chemikalia w ciężarówce

Odpady chemiczne zostały znalezione w piątek (4.02) na prywatnej posesji w Borzynowie w gminie Pasłęk. Część z nich znajduje się w zaparkowanej na tej działce ciężarówce. - W piątek na miejsce przyjechał wskazany przez policję biegły, który pobrał próbki do badania. W sposób bardzo ogólny biegły stwierdził, że są to substancje bardzo niebezpieczne. Obecnie czekamy na odpowiedź Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z jaką chemiczną substancją mamy do czynienia - mówi Wiesław Śniecikowski, burmistrz Pasłęka.

Odpady zostały tymczasowo zabezpieczone.

- Z piasku zostały także usypane wały, aby podczas ewentualnego rozszczelnienia, substancja nie przedostała się do ziemi. Przez cały czas kontrolujemy to miejsce, robi to również policja. Na podstawie opinii, którą otrzymamy z WIOŚ będziemy zobowiązani wydać decyzję administracyjną i nałożyć na właściciela tych substancji obowiązek ich natychmiastowego unieszkodliwienia. Sprawą osoby, która przywiozła na działkę odpady chemiczne zajmują się organy ścigania - wyjaśnia Wiesław Śniecikowski.

Ogólnopolski trop

Jak udało nam się dowiedzieć, sprawa ma charakter ogólnopolski i prowadzi ją Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. Dotyczy ona zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się nielegalnym składowaniem niebezpiecznych odpadów.

- Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Środzie Wielkopolskiej sąd aresztował w dniu 4 lutego 2022 roku 3 mężczyzn podejrzanych o popełnienie przestępstw z art. 258 § 1 k.k. i art. 183 § 1 k.k. Dwaj z nich to mieszkańcy powiatu śremskiego, trzeci elbląskiego - w wieku 57, 52 i 32 lata. Modus operandi sprawców polegał na udziale w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu transport i składowanie odpadów niebezpiecznych, w sposób mogący zagrażać życiu bądź zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym. Podejrzani działali w Elblągu, Nowym Mieście nad Wartą, Lesznie, Borzynowie i innych nieustalonych dotąd miejscach na terenie kraju. Na trop tego przestępczego procederu wpadli funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Środzie Wielkopolskiej, którzy w dniu 2 lutego 2022 roku w Nowym Mieście nad Wartą ujawnili odpady niebezpieczne przewożone w niezabezpieczonych pojemnikach typu „Mauser”, o pojemności 1.000 litrów każdy. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od roku do 5 lat – czytamy w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.



Burmistrz apeluje

Burmistrz Pasłęka wydał apel do mieszkańców „w związku z zagrożeniem życia i zdrowia”.

- Wiem, że taki apel może mieszkańców przerażać, ale taka jest prawda. Te odpady są realnym zagrożeniem dla życia oraz zdrowia mieszkańców i środowiska. Prosimy, aby nie zbliżać się do tego miejsca. Zostało ono specjalnie oznakowane. Przerażające jest to, że te odpady przywiózł tutaj mieszkaniec gminy. Jeśli on tego nie zutylizuje, będzie musiała zrobić to gmina. Musimy wówczas znaleźć firmę, która zrobi to na nasz koszt. Mówimy tutaj o kwocie co najmniej miliona złotych, a w budżecie mamy na takie sytuacje 250 tys. zł - mówi burmistrz.

Do tej sprawy wrócimy.