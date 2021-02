Tragedia Nad Jarem. Jest akt oskarżenia

Prokuratura Rejonowa w Elblągu skierowała akt oskarżenia przeciw mężczyźnie, który 14 listopada pobił 76-latka na osiedlu Nad Jarem. Starszy mężczyzna zmarł w szpitalu na skutek odniesionych obrażeń.

Pod koniec stycznia br. Prokuratura Rejonowa w Elblągu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciw 34-letniemu mężczyźnie, który 14 listopada 2020 roku pobił na osiedlu Nad Jarem 76-latka. - Mężczyzna jest oskarżony o czyn z artykułu 155 kodeksu karnego, czyli o nieumyślne spowodowanie śmierci - mówi Grażyna Jewusiak, prokurator rejonowy w Elblągu. Oskarżonemu grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Przypomnijmy: do tego tragicznego zdarzenia doszło na osiedlu Nad Jarem w okolicy ul. Myliusa. 76-latek po bójce z 34-latkiem zmarł w szpitalu 18 listopada. Miał rozległy uraz czaszkowo-mózgowy. 34-latek przebywa obecnie w areszcie tymczasowym. O tej sprawie również w tym artykule.