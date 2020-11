Tragedia na osiedlu. Nie żyje 76-latek

76-letni mężczyzna zmarł w szpitalu, gdzie trafił po pobiciu przez 34-letniego mężczyznę, skazanego wcześniej za znęcanie nad inną osobą. Do tragedii doszło na osiedlu Nad Jarem.

O sprawie dowiedzieliśmy się od Czytelników. Policja na razie nie udziela zbyt wielu informacji na ten temat.

- Potwierdzam, że doszło do takiej sytuacji. 76-letni mężczyzna zmarł w szpitalu, gdzie trafił po bójce z 34-letnim sąsiadem. 34-latkowi, który został aresztowany na trzy miesiące, początkowo został postawiony zarzut ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, ale zapewne zostanie on zmieniony. W najbliższym czasie ma się odbyć sekcja zwłok 76-latka i od jej wyników zależą dalsze czynności w tej sprawie - informuje kom. Krzysztof Nowacki, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Do bójki doszło 14 listopada na osiedlu Nad Jarem w okolicy ul. Myliusa. 76-latek trafił do szpitala, gdzie 18 listopada zmarł. - W Prokuratorze Rejonowej w Elblągu troczy się postępowanie przygotowawcze, zmierzające do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia zaistniałego 14 listopada 2020 r. w Elblągu spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci rozległego urazu czaszkowo mózgowego, które to obrażenia spowodowały 18 listopada 2020 r. zgon pokrzywdzonego. W toku postępowania zatrzymano sprawcę zdarzenia, któremu przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa. W sprawie tej Prokurator Rejonowy w Elblągu skierowała wobec mężczyzny wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, który został uwzględniony przez sąd. W chwili obecnej w sprawie realizowane są dalsze niezbędne czynności procesowe zmierzające do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia - czytamy w komunikacie prokuratury.

Z naszych informacji wynika, że 34-latek niedawno wyszedł z więzienia, gdzie trafił, bo nie wykonał wyroku sądu związanego z ograniczeniem wolności za znęcanie się nad inną osobą.

Zgodnie z art. 156 kodeksu karnego (paragraf 3), jeżeli następstwem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.