Trzy miesiące bez prawa jazdy i 500 zł mandatu

O blisko 90 km/h za szybko jechał pewien 26-latek. Mężczyzna kierował skodą fabią, którą to rozpędził do prędkości 137 km/h w miejscu, gdzie jest ograniczenie jedynie do 50 km/h.

Sytuacja miała miejsce w miejscowości Podgórze.Tam policyjny patrol Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymał 26-letniego mężczyznę kierującego skodą fabią. Wcześniej zmierzono prędkość z jaką jechał. Było to 137 km/h w miejscu gdzie jest ograniczenie jedynie do 50 km/h. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy na 3 miesiące. Ukarano go także 500 złotowym mandatem i 10 punktami karnymi.

kom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu