Trzy osoby ranne podczas wypadku w szkolnej pracowni chemicznej

Podczas dni otwartych w jednej z elbląskich szkół doszło do wypadku w trakcie eksperymentu chemicznego. Jak informuje policja, ranne odłamkami szkła zostały trzy osoby.

Do zdarzenia doszło w środę, 29 marca w szkole przy ulicy Browarnej podczas dni otwartych. Czynności w tej sprawie prowadzi teraz policja. - Wypadek wydarzył się w pracowni chemicznej. Tam pod nadzorem nauczyciela wobec postronnych osób odbywał się eksperyment chemiczny. Duże ciśnienie spowodowało pękniecie szklanego naczynia, a odłamki szkła pokaleczyły trzy osoby – mówi Jakub Sawicki z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Jak podkreśla Jakub Sawicki, był to najprawdopodobniej wypadek losowy.

- Niestety, trzy osoby poszkodowane podczas zdarzenia trafiły do szpitala, dwie nieletnie i jedna dorosła. W tej sprawie więcej szczegółów aktualnie nie mogę podać - dodaje rzecznik.

Przy ul. Browarnej mieści się III Liceum Ogólnokształcące. To tam doszło do nieszczęśliwego zdarzenia. Dyrekcja placówki nie chciała go komentować.