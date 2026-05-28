Trzymał narkotyki w pudełku z Mikołajem

W świątecznej puszce z Mikołajem miał... narkotyki. Mowa tu o pewnym 49-latku. Mężczyzna spędził noc w policyjnym areszcie. Ale od początku....

Policjanci z prewencji zauważyli przy ul. Obrońców Pokoju citroena berlingo za kierownicą którego siedział 49-latek. Policjanci wiedzieli, że mężczyzna ma sądowy zakaz kierowania pojazdami i zatrzymali go do kontroli. Zakaz obowiązywał do października 2026 roku. 49-latek w trakcie tej kontroli był nienaturalnie pobudzony.

Pod fotelem pasażera funkcjonariusze znaleźli właśnie wymienione pudełko z rysunkiem Mikołaja i niewielką ilością narkotyku w środku. Dodatkowo po przeprowadzeniu narkotestu okazało się, że w trakcie, gdy kierował citroenem był pod wpływem amfetaminy. Teraz 49-latek odpowie przed sądem.

Może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.