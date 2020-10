Ukradł perfumy za ponad 600 złotych

39-latek został zatrzymany w jednym z elbląskich sklepów drogeryjnych. Próbował wynieść ze sklepu towar nie płacąc za niego.

Sytuacja miała miejsce wczoraj około 19.00. Policjanci zostali wezwani do jednego ze sklepów samoobsługowych z drogerią. Tam zatrzymano podejrzanie zachowującego się mężczyznę. Jak się okazało 39-latek próbował wynieść ze sklepu towar nie płacąc za niego. Co więcej, już wcześniej odwiedzał ten sklep i na przełomie tygodnia wyniósł z niego perfumy o wartości 650 złotych. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie. Teraz odpowie przed sądem za kradzież. Kodeks Karny za taki czyn przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.