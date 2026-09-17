Ukradł portfel w lodziarni, teraz stanie przed sądem

Policjanci z Elbląga zatrzymali 68-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież portfela z pieniędzmi i dokumentami. Do zdarzenia doszło w jednej z lodziarni przy ul. Ogólnej. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Do kradzieży doszło 6 września br. Starszy mężczyzna przebywał w lodziarni wraz z córką. W pewnym momencie z jego kieszeni wysunął się portfel, który upadł na podłogę. Zauważył to przebywający w lokalu 68-latek. Mężczyzna zabrał portfel i opuścił lodziarnię. Rodzina pokrzywdzonego zgłosiła sprawę policjantom 9 września br. Funkcjonariusze operacyjni z wydziału zajmującego się zwalczaniem kradzieży szybko ustalili tożsamość podejrzanego. Już następnego dnia 68-latek został zatrzymany na terenie Elbląga.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu kradzieży. Podejrzany przyznał się do popełnienia czynu. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.