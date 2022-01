Umorzone nie znaczy zapomniane. Odpowiedzą za kradzieże z włamaniem sprzed dwóch lat

Zdjęcie stanowi jedynie ilustrację do tekstu. Fot. pixabay

Umorzone nie znaczy zapomniane, a sprawcy nie wykrytych spraw nie mogą spać spokojnie. Policjanci wielokrotnie wracają do postępowań sprzed lat, by w oparciu o nowe ustalenia odtwarzać szczegółowo przebieg zdarzeń i zatrzymywać ich sprawców. Tak było też w przypadku kradzieży z włamaniem, do których doszło w 2020 roku na terenie Braniewa. Dzięki wytężonej pracy kryminalnych doszło do ustalenia podejrzanych o te przestępstwa oraz zatrzymania jednego z nich. Drugi ze sprawców przebywa już w areszcie.

W lipcu 2020 r. policjanci zostali powiadomieni o kradzieżach z włamaniem, do których doszło na terenie Braniewa. Z ustaleń kryminalnych wynikało wówczas, że z barakowozów, usytuowanych w dwóch różnych miejscach, zniknęły elektronarzędzia. Pokrzywdzeni oszacowali wówczas straty na łączną kwotę ponad 25 tys. zł.

W powyższych sprawach wszczęto dochodzenia. W wyniku podjętych wówczas działań nie ustalono jednak sprawców tych czynów i postępowania umorzono. Umorzone nie znaczy jednak zapomniane. Funkcjonariusze wrócili do tych spraw. Przez ten cały czas kryminalni gromadzili i weryfikowali wszelkie informacje, wnikliwie analizowani podobne zdarzenia, typowali osoby, który mogły mieć związek z tymi włamaniami. Determinacja policjantów doprowadziła do ustalenia personaliów podejrzanych. Starszy z mężczyzn, 29-latek, został zatrzymany w miniony poniedziałek (10.11.2021r.). Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynikało, że podejrzany jest odpowiedzialny za dwa zdarzenia, przy czym w jednym z włamań działał wspólnie z młodszym znajomym, który przebywa obecnie w zakładzie karnym. Kryminalni odzyskali także część utraconego mienia. Umorzone postępowanie zostało na nowo podjęte, a sprawcy nie unikną odpowiedzialności. Za przestępstwo kradzieży z włamaniem kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

Kom. Jolanta Sorkowicz, oficer prasowy KPP w Braniewie