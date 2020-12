Uszkodził drzwi i spędził noc w areszcie

21-letni mężczyzna spędził noc w policyjnym areszcie. Powodem zatrzymania było to, że uszkodził drzwi do jednego z mieszkań w centrum Elbląga. Szkody jakie wyrządził wyceniono wstępnie na ponad 3 tysiące złotych.

Wczoraj (10 grudnia) policjanci zostali na interwencję do jednego z mieszkań w centrum Elbląga. Powodem była telefoniczna kłótnia młodego mężczyzną ze znajomą, a właściwie jej końcowy efekt. Po niej bowiem mężczyzna postanowił osobiście wyjaśnić sporne kwestie. Gdy nie został wpuszczony do mieszkania trzymaną w ręce butelką po alkoholu zaczął uderzać w prowadzące do mieszkania drzwi. Butelkę w konsekwencji rozbił uszkadzając jednocześnie drzwi. Policjanci, którzy zostali wezwani na interwencje zatrzymali 21-latka. Resztę tak rozpoczętego wieczoru spędził on w policyjnym areszcie. Szkody jakie spowodował wyceniono na ponad 3 tysiące złotych. Za zniszczenie mienia Kodeks Karny przewiduje kare do 5 lat pozbawiania wolności.