Użyli podstępu, by wjechać do Polski

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej na drogowych przejściach granicznych z obwodem królewieckim zatrzymali dwóch mężczyzn.

28 czerwca na drogowym przejściu granicznym w Bezledach, do odprawy na kierunku wyjazdowym z RP stawił się 36-letni obywatel Rosji. Okazało się, że mężczyzna od 7 lat był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Braniewie. Miał do odbycia 25 dni kary pozbawienia wolności za nieopłaconą grzywnę w kwocie 1000 zł. Rosjanin w 2018 roku zmienił swoje dane osobowe, by przekraczać granicę. Po opłaceniu grzywny ruszył do Rosji.

Natomiast funkcjonariusze z PSG w Grzechotkach 29 czerwca, na kierunku wyjazdowym z Polski zatrzymali obywatela Stanów Zjednoczonych, narodowości rosyjskiej. Mężczyzna 23 czerwca w trybie szczególnym wjechał na terytorium RP. Deklarował podróż do miejsca zamieszkania - Kalifornii. Jednak zmienił cel podróży i udał się do Włoch. Kiedy wracał do Rosji, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ukarano go grzywną w wysokości 3200 zł i otrzymał 2-letni zakaz wjazdu do Polski i państw strefy Schengen.