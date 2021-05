W trasie bez uprawnień, za to z narkotykami...

Policjanci z Elbląga zatrzymali do kontroli audi. W trakcie sprawdzania okazało się, że 37-letni kierujący w ogóle nie miał prawa jazdy. Samochód nie powinien poruszać się po drodze, gdyż nie był dopuszczony do ruchu. Dodatkowo pasażer miał przy sobie amfetaminę i marihuanę. Zarówno kierowca jak i pasażer odpowiedzą przed sądem.

Zatrzymanie miało miejsce w minioną sobotę (22 maja) przy ul. Robotniczej w Elblągu. Policjanci z prewencji kontrolowali audi, w środku auta siedziało czworo ludzi.

Kierujący nie miał w ogóle prawa jazdy. Samochód nie powinien poruszać się po drogach, gdyż nie był dopuszczony do ruchu. Z kolei 28-letni pasażer miał w kieszeni spodni dwa woreczki. W jednym była amfetamina, a w drugim marihuana. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Kierujący odpowie za swój czyn przed sądem.