Nareszcie weekend: Święto Chleba, sztuka nowocyrkowa i festiwal we Fromborku

Ten weekend zdominuje Elbląskie Święto Chleba. Na Wyspie Spichrzów odbędą się koncerty, na rzece rywalizować będą smocze łodzie. Warto też wybrać się do Fromborka na Future Frombork Festiwal.

22 – 24 sierpnia

Trwa Elbląskie Święto Chleba. W piątek rozpoczynają się koncerty na Wyspie Spichrzów. Cały program święta znajduje się tutaj.

Warto też zajrzeć na festiwal sztuki cyrkowej Enklawa. To kultowy festiwal skupiony na budowaniu środowiska nowocyrkowego, a jednocześnie oferujący szerokiej publiczności bezpłatne spektakle i widowiska. Jak co roku zgromadzi artystów, edukatorów i pasjonatów z całej Polski oraz zagranicy. Cyrkowców można spotkać na Starym Mieście. Program festiwalu tutaj.

We Fromborku startuje Future Frombork Festival (potrwa do niedzieli 24 sierpnia) W trzy dni, zaczynając od piątku 22 sierpnia, dowiecie się jak nauka wpływa na codzienne życie każdego z nas. Podczas Future Frombork Festival we Fromborku dowiemy się m.in. jak kino wymyśla przyszłość, na przykładzie Metropolis i Gwiezdnych Wojen, czy Elon Musk będzie rządził Marsem (i dlaczego ludzie tylko raz polecieli na księżyc), a także czy Mikołąj Kopernik byłby youtuberem? Program festiwalu tutaj.

22 – 23 sierpnia

Miłośników muzyki zapraszamy do Galerii EL i do Bażantarni na festiwal Wydźwięki/Resonances. Tegoroczna edycja eksplorować będzie tematykę pamięci miejsc, audialnego zapisu zdarzeń na różnych nośnikach. Obok wydarzeń koncertowych pojawią się warsztaty i performatywny wykład. . Szczegóły tutaj.

23 – 24 sierpnia

Jest okazja do uzupełniania domowego księgozbioru. Biblioteka Elbląska organizuje drugi w tym roku kiermasz książek wycofanych z księgozbioru. Może akurat Tobie uda się wyszperać jakąś perełkę? Cena jednej książki: 3 zł; tu nie ma się nad czym zastanawiać. Miejsce akcji: Sala św. Ducha w Bibliotece Elbląskiej, początek o godzinie 10, kto nie zdąży, będzie miał drugą okazję w niedzielę (24 sierpnia), start o godzinie 11. W obu dniach koniec o godzinie 15.

24 sierpnia

Galeria EL zaprasza na spotkanie z Maciejem Cholewą. Tematem będzie... artystyczne spojrzenie na małe miasteczka: jak o nich opowiadać. Maciej Cholewa w formie wykładu przedstawi swoje działania czerpiące z charakteru małych miast

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Udanego weekendu!