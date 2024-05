"Wakacje z Wojskiem", czyli wakacyjna służba wojskowa

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza wszystkich chętnych, w szczególności tegorocznych maturzystów, studentów oraz osoby szukające pracy na wakacje, do wzięcia udziału w programie „Wakacje z Wojskiem”. To wyjątkowa propozycja, która oferuje możliwość spędzenia przerwy letniej na służbie wojskowej, stanowiącej doskonałą alternatywę dla tradycyjnej pracy sezonowej.

„Wakacje z wojskiem” to swoisty „test dojrzałości” dla młodych ludzi, ale także okazja do poszerzenia swoich kompetencji i wartościowy wpis w CV. Co istotne, szkolenie jest w zupełności darmowe i dobrowolne, a po jego ukończeniu zostanie wypłacone uposażenie ok. 6 tys. zł.

Szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej będzie trwało 27 dni. Do wyboru jest ponad 70 lokalizacji w jednostkach wojskowych o różnej specyfice. W naszej okolicy zaplanowane są trzy turnusy, w terminach:

10.06 – 06.07 – 9 Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie, 16 Pułk Logistyczny w Elblągu,

15.07 – 10.08 – 16 Pułk Logistyczny w Elblągu, Pułk Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód,

19.08 – 14.09 – 9 Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie, 15 Pułk Przeciwlotniczy w Gołdapi (2 dywizjon przeciwlotniczy w Elblągu).

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem zapraszamy do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Elblągu, ul. Królewiecka 167A. Zgłoszenie można wysłać także internetowo, przez portal www.zostanzolnierzem.pl, a nasz rekruter skontaktuje się z ochotnikami oraz udzieli odpowiedzi na nurtujące pytania.