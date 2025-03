Weekend policyjnym okiem

Funkcjonariusze odnotowali 11 zdarzeń drogowych. Przebadali 590 kierujących i zatrzymali 1 nietrzeźwego kierowcę.

Policjanci prewencji wylegitymowali 243 osoby i przeprowadzili 115 interwencji. 5 osób przewieziono do wytrzeźwienia. Skontrolowano 42 pojazdy. Nałożono 22 mandaty, 58 razy pouczano, skierowano do sądu 5 wniosków o ukaranie. Policjanci zatrzymali 6 osób poszukiwanych i 4 osoby na gorącym uczynku. Z kolei funkcjonariusze z ruchu drogowego przebadali 590 kierujących. Zatrzymali 1 nietrzeźwego kierowcę. Wylegitymowali 220 osób i skontrolowali 197 pojazdów. Ponadto policjanci nałożyli 104 mandaty, w 40 przypadkach zastosowali pouczenia i skierowali do sądu 12 wniosków o ukaranie. Odnotowali 113 przypadków przekroczeń prędkości (4x50+). Na drogach doszło do 11 kolizji. Funkcjonariusze zabezpieczali miejsce śmiertelnego ugodzenia nożem 53-latka przy ul. Wyspiańskiego w Elblągu. Do sprawy został zatrzymany 30-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło w niedzielę (16 marca) w Elblągu około godz. 16. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury.