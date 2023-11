Weekend w policyjnych statystykach

W miniony weekend policjanci prewencji interweniowali 90 razy. Na ulicach wylegitymowali 357 osób. Do wytrzeźwienia trafiło 7 mężczyzn. Nałożono 26 mandatów, 106 razy pouczano i skierowano do sądu 6 wniosków o ukaranie. Zatrzymano 5 osób poszukiwanych.

Funkcjonariusze z ruchu drogowego wylegitymowali 218 osób i skontrolowali 206 pojazdów. Odnotowali 16 zdarzeń drogowych. Funkcjonariusze nałożyli 117 mandatów i zastosowali 40 pouczeń. Skierowali do sądu 16 wniosków o ukaranie i przebadali 664 kierujących. Pięciu z nich kierowało w stanie nietrzeźwym. Niechlubny rekordzista został zatrzymany przez policjantów z Pasłęka. 47-latek jechał mercedesem. Miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Za kierowanie w stanie nietrzeźwym grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

O wielkim szczęściu mogą mówić dwaj mężczyźni, którzy szli po zmroku, w stronę Warszawy, drogą ekspresową S7 i to dodatkowo bez żadnych elementów odblaskowych. Zauważyli ich policjanci z grupy SPEED, którzy zaprosili piechurów do radiowozu przetransportowali do najbliższego węzła w podelbląskim Bogaczewie. Zdarzenie miało miejsce w minioną niedzielę (19 października 2023 r.). Położenie mężczyzn nie było przypadkowe. Znaleźli się tam, gdyż zepsuł im się samochód. Wezwali lawetę, lecz sami nie zorganizowali sobie żadnego transportu. Policjanci przypominają - piesi nie mogą korzystać z dróg ekspresowych oraz autostrad. Dotyczy to także przypadku poruszania się przez nich pasem awaryjnym lub poboczem.

W miniony weekend policjanci zabezpieczali także miejsce tragicznego w skutkach pożaru, w którym zginęła kobieta. Doszło do niego w niedzielę (19 listopada) w jednym z mieszkań na poddaszu kamienicy przy ulicy Słonecznej w Elblągu. Sprawa jest szczegółowo wyjaśniana przez śledczych.