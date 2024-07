Wiozła 1,5-roczne dziecko i była pod wpływem narkotyków

33-latka jechała swoim renault wjeżdżając na krawężniki... Mężczyzna, który jechał za nią zaniepokoił się tym stylem jazdy... i słusznie.

Samochód kierowany przez kobietę jechał zygzakiem i co jakiś czas wjeżdżał na krawężnik. Informacja na alarmowy numer 112 poskutkowała tym, że w okolicy Pasłęka, a dokładnie w Zielonym Grądzie policyjny patrol zatrzymał kobietę. Okazało się, iż jest pod wpływem narkotyku.

Miała spowolnione reakcje a kontakt z nią był utrudniony. Co więcej, w aucie znajdowało się 1,5 roczne dziecko. Na miejscu podczas trwania policyjnych czynności przyjechali rodzice 33-latki, którzy przejęli opiekę nad dzieckiem. Wydano im także samochód, czyli wspomniane renault. Policjanci przeszukali go jednak wcześniej i znaleźli w nim niewielką ilość suszu. Była to marihuana. Od kobiety pobrano krew do badań na zawartość substancji odurzających.

33-latka została zatrzymana w policyjnym areszcie. Może jej teraz grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.