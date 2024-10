Wiozła dziecko i narkotyki. Prokurator stawia zarzuty

Prokuratura Rejonowa w Elblągu postawiła zarzuty 33-latce, która prowadziła auto pod wpływem narkotyków, a w którym pasażerem było 1,5 roczne dziecko. Po przeszukaniu samochodu policja znalazła w nim również marihuanę.

- Postępowanie jest w toku. Realizowane są kolejne czynności dowodowe. W sprawie uzyskano już opinię toksykologiczną krwi pobranej od kierującej pojazdem. Na jej podstawie obecnie przedstawiono podejrzanej dwa zarzuty: posiadania środków odurzających w postaci marihuany, tj. przestępstwa z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz kierowania pojazdem mechanicznym pod wpływem środków odurzających tj. przestępstwa z art.178a par. 1 kk. Podejrzana przyznała się do drugiego z tych czynów. W zakresie pierwszego złożyła wyjaśnienia, które są obecnie weryfikowane - informuje prok. Ewa Ziębka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło 18 lipca, w Zielonym Grądzie.

- Samochód kierowany przez kobietę jechał zygzakiem i co jakiś czas wjeżdżał na krawężnik. Informacja na alarmowy numer 112 poskutkowała tym, że w Zielonym Grądzie policyjny patrol zatrzymał auto do kontroli. Kierująca miała spowolnione reakcje, a kontakt z nią był utrudniony. W aucie znajdowało się 1,5 roczne dziecko. Podczas policyjnych czynności przyjechali rodzice 33-latki, którzy przejęli opiekę nad dzieckiem. Wydano im także samochód. Policjanci przeszukali go jednak wcześniej i znaleźli niewielką ilość suszu. Była to marihuana. Od kobiety pobrano krew do badań na zawartość substancji odurzających. 33-latka została zatrzymana w policyjnym areszcie – informowali nas wówczas elbląscy policjanci.

Kobiecie może grozić do 3 lat pozbawienia wolności.