Włamali się do pustostanu w Kadynach

Policjanci z Tolkmicka zatrzymali w Kadynach trzech mężczyzn, którzy plądrowali opuszczony budynek w tamtejszej miejscowości. Oprócz skradzionych elementów wyposażenia przy jednym z mężczyzn znaleziono foliowe zawiniątka z amfetaminą i marihuaną.

39-latek oraz dwóch 42 latków zatrzymali policjanci dzielnicowi z Tolkmicka w trakcie gdy ci plądrowali opuszczony, nieużytkowany budynek, do którego się włamali. Jeden z trójki mężczyzn został zatrzymany po krótkim pościgu, dwaj pozostali stwierdzili, że uciekać nie będą. Sprawcy mieli przy sobie elementy instalacji hydraulicznej, rury miedziane, lampy sufitowe a nawet klimatyzator. Wszystko to zdemontowali ze ścian i sufitu budynku. Dodatkowo 42-latek miał przy sobie dwa zawiniątka. Jedno zawierało amfetaminę drugie marihuanę. Policjanci znaleźli też zaparkowanego niedaleko posesji forda mondeo, w którym znajdowała się część skradzionych wcześniej przedmiotów. Wszyscy trzej mężczyźni zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Teraz odpowiedzą przed sądem za kradzież z włamaniem oraz dodatkowo jeden z nich za posiadanie narkotyków. Zgodnie z Kodeksem Karnym może im grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.