Współpracą i szybką reakcją uratowali ludzkie życie

Służby w Elblągu dzięki współpracy i szybkiej reakcji uratowały osobę, której życie było zagrożone. Pomógł między innymi miejski monitoring.

To jedna z tych interwencji, o których trudno mówić bez emocji. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Elblągu zwrócił się do strażnika miejskiego, operatora miejskiego monitoringu, z prośbą o pomoc w zlokalizowaniu pojazdu, którym poruszała się osoba znajdująca się w kryzysie i mogąca zrobić sobie krzywdę. Nie było czasu do stracenia.

Strażnik niezwłocznie rozpoczął działania. Analizując obraz z kamer, ustalił trasę przejazdu pojazdu i przekazał informacje policjantom. Policjanci ruszyli we wskazanym kierunku i odnaleźli samochód. W środku znajdował się wpółprzytomny człowiek.

Tym razem pomoc przyszła na czas. Ta sytuacja pokazuje, jak ogromne znaczenie ma współpraca służb, szybka reakcja i doświadczenie ludzi, którzy każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców. Za ekranem monitoringu nie ma tylko kamer!

Jest człowiek, który patrzy, analizuje i reaguje. A czasem jego praca może oznaczać coś najważniejszego – uratowane życie. Dziękujemy wszystkim funkcjonariuszom zaangażowanym w tę interwencję. W takich chwilach naprawdę widać, że działając razem, możemy zrobić więcej