Wszczęto śledztwo w sprawie śmierci uczestnika rajdu na Modrzewinie

- Postępowanie prowadzone jest z artykułu 155 kodeksu karnego, czyli o nieumyślne spowodowanie śmierci – mówi prokurator Grażyna Jewusiak z Prokuratury Okręgowej w Elblągu. Przypomnijmy, że do tego tragicznego zdarzenia doszło nocą 20 października podczas rajdu RFC Poland.

20 października przed północą doszło do tragicznego wypadku podczas rajdu RFC Poland odbywającego się w Elblągu. Zginął 36-letni uczestnik zawodów. Rajd odbywał się na terenie poligonu przy ulicy Kwiatkowskiego na Modrzewinie. Jak informowała nas wówczas policja, 36-latek biorący udział w rajdzie, pokonując wzniesienie wypadł z pojazdu terenowego, a następnie został przez niego przygnieciony. Mężczyzna nie przeżył tego zdarzenia. Był mieszkańcem woj. pomorskiego.

Jak informuje prokurator Grażyna Jewusiak z Prokuratury Okręgowej w Elblągu, w tej sprawie śledztwo zostało wszczęte z artykułu 155 kodeksu karnego. Mówi on o tym, że „kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. - Postępowanie jest na etapie wstępnym, nikomu nie postawiono zarzutów. Prokuratura musi sprawdzić wszystkie okoliczności tego zdarzenia, m. in. prawidłowość medycznego zabezpieczenia imprezy, czy na czas udzielono pomocy temu mężczyźnie, czy organizator rajdu posiadał wszelkie wymagane pozwolenia, by go przeprowadzić – mówi prokurator Grażyna Jewusiak.

Organizator rajdu wydał w tej sprawie oświadczenie, wcześniej zdarzenia nie komentował. - W trakcie rajdu RFC Poland jeden z zawodników doznał wypadku na trasie. Pomimo natychmiastowej pomocy medycznej ze strony służb ratowniczych Organizatora, życia zawodnika nie udało się uratować. Organizator składa najszczersze wyrazy współczucia rodzinie zmarłego, z którą łączymy się w bólu. Jednocześnie informujemy, że wydarzenie odbyło się legalnie, a jego przebieg był zgodny z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa. Organizator pozostaje w pełnej współpracy z właściwymi organami oraz podejmuje wszelkie środki w celu dokładnego wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności zdarzenia. Do czasu zakończenia postępowania przez organy publiczne Organizator nie będzie udzielał żadnych dodatkowych komentarzy- czytamy na stronie profilu społecznościowego organizatora rajdu, czyli RFC Poland.