Wycinał katalizatory

Cztery zarzuty kradzieży katalizatorów usłyszał pewien 23-latek. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów niedługo po tym jak próbował wyciąć katalizator z renault scenica w jednej z podelbląskich miejscowości. Teraz grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Zdarzenie, do którego zostali wezwani policjanci miało miejsce w nocy z 14 na 15 czerwca. Policjanci zostali wezwani do próby wycięcia katalizatora w jednym z zaparkowanych przy drodze samochodów. Był to renalt scenic. Na miejscu zatrzymano wtedy 35-letnią kobietę a następnego dnia do aresztu trafił jej znajomy 23-letni mężczyzna. W jego aucie funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. sprzęt do przecinania rur, który posłużył mu przy wcześniejszych kradzieżach. Mężczyzna w konsekwencji usłyszał 4 zarzuty kradzieży katalizatorów na terenie Elbląga. Wcześniej był notowany za posiadanie narkotyków. Policjantom tłumaczył, że skradzione katalizatory sprzedawał w punktach skupu metali kolorowych. Za kradzież może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.