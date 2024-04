Wypadek pod Milejewem. Sąd przedłuża oskarżonemu areszt

Do połowy lipca sąd przedłużył areszt 19-latkowi, który jest oskarżony o spowodowanie 14 października ubiegłego roku wypadku pod Milejewem. Zginęła w nim 17-letnia dziewczyna, cztery inne osoby zostały ranne.

Na mężczyźnie ciążą cztery zarzuty: spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, bycia pod wpływem substancji psychotropowych, posiadania środków psychotropowych oraz udzielenia środków psychotropowych. Przypomnijmy, że 18-letni wówczas kierowca był pod wpływem amfetaminy i nie miał uprawień do prowadzenia auta. Honda, którą kierował, nie posiadała ważnych badań technicznych. W aucie jechało pięć osób. W pewnym momencie zjechało ono z drogi, wpadło w drzewa, dachowało i wylądowało na drugiej stronie jezdni. Śmierć na miejscu poniosła 17-letnia pasażerka. Czwórka pasażerów (22-26 lat) trafiła do szpitala. Kierowca stanie przed sądem pod koniec maja. Aktualnie przebywa w areszcie. - Został on oskarżonemu przedłużony do 15 lipca - informuje sędzia Tomasz Koronowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu.

Mężczyźnie grozi nawet 20 lat pozbawienia wolności. O wypadku pisaliśmy w tym artykule.