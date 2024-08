Wypił dwa piwa i ruszył do Rosji

Dwóch Niemców zatrzymanych na przejściach granicznych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Jeden kierował pod wpływem alkoholu, a drugi stawił się do odprawy podejrzanym autem.

26 sierpnia na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach do odprawy granicznej, na kierunku wyjazdowym z Polski stawił się obywatel Niemiec. Funkcjonariuszka SG wyczuła woń alkoholu od kierowcy. 60-latek powiedział, że wypił w godzinach nocnych dwa piwa i ruszył do Rosji. Badanie alkomatem wykazało, że kierujący BMW miał 0,44 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Zamiast do Rosji, trafił na Komendę Powiatową Policji w Braniewie.

Dzień wcześniej, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bezledach zabezpieczyli mercedesa, który zastrzeżony był w dostępnych bazach. Wartość pojazdu wynosi około 75 tys. zł. 65-letni Niemiec zrezygnował z dalszej podroży i zawrócił do Rosji. Sprawą zastrzeżonego auta z 2017 roku zajęli się funkcjonariusze z PSG w Bezledach.