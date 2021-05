Wyrok sądu dla kierowcy

58-letni mężczyzna został ukarany przez sąd za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. Wyrok to grzywna w wysokości 2 tysięcy złotych. Przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym skutkuje również zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące.

Zdarzenie miało miejsce 28 marca br. w miejscowości Kazimierzowo pod Elblągiem. 58-latek kierując mercedesem został zatrzymany przez policyjny patrol. Wcześniej funkcjonariusze zmierzyli mu prędkość z jaką się poruszał. Było to 106 km/h, w miejscu, gdzie jest ograniczenie do 50 km/h. Policjanci skierowali wniosek do sądu. Mężczyzna za popełnione wykroczenie z art. 92a został przez sąd ukarany grzywną. Będzie musiał zapłacić 2 tysiące złotych. Przypominamy. Przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym skutkuje również zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Elblągu od stycznia do połowy maja bieżącego roku zatrzymali blisko 200 praw jazdy kierującym za przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h.