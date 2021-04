Z narkotykami i bez prawa jazdy

Policjanci patrolowo-interwencyjni zatrzymali do kontroli 23-latka kierującego audi a4. W trakcie kontroli okazało się, że auto nie ma ważnych badań technicznych a kierujący jest nadmiernie pobudzony jak na kogoś... kto nie ma uprawnień do kierowania.

Sytuacja miała miejsce wczoraj około 14.40 przy al. Tysiąclecia. Policjanci zatrzymali do kontroli audi którego właściciel nie miał ważnych badań technicznych ani uprawnień do kierowania. Co więcej był dość mocno pobudzony. Ponadto w jego aucie funkcjonariusze znaleźli małą elektroniczną wagę oraz foliowy woreczek ze sproszkowaną substancją. Narkotykowy tester wskazał, że jest to amfetamina a jej waga to 102 gramy. 23-latek został zatrzymany. Pobrano od niego również krew do badań na zawartość narkotyków. Teraz może mu grozić kara za posiadanie znacznej ilości substancji odurzającej.

Posiadanie narkotyków w znacznej ilości to – zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Posiadanie znacznej ilości narkotyków zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.