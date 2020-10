Z promilami za kierownicą auta dostawczego

1,40 promila alkoholu w organizmie miał 51-latek zatrzymany do policyjnej kontroli. 5 innych kierujących odpowie za wykroczenie, ponieważ mieli w organizmie poniżej 0,5 promila alkoholu. Im również zatrzymano prawa jazdy.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Elblągu zatrzymali 6 kierujących, u których wynik badania na alkohol był pozytywny. 5 z nich zakwalifikowało się na wykroczenie, ponieważ mieli poniżej 0,5 promila alkoholu w organizmie. W jednym przypadku wynik był powyżej promila. To 51-letni mężczyzna zatrzymany przed 7.00 rano przy ul. Mazurskiej w Elblągu. Kierował on dostawczym renalt masterem. Dalej już nie pojechał. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Teraz odpowie przed sądem za jazdę po alkoholu. Zgodnie z Kodeksem Karnym może mu grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności.