Z promilami za kółkiem

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali we wtorek (15.12) do kontroli 67-latka, który kierował volkswagenem golfem mając 1,2 promila alkoholu w organizmie. Jego auto trafiło na policyjny parking.

Sytuacja miała miejsce po godzinie 21. Policyjny patrol zatrzymał przy al. Odrodzenia 67-latka, który kierował vw golfem. Policjanci od razu wyczuli od niego zapach alkoholu. Badanie alkotestem potwierdziło, że mężczyzna jest pijany. Zatrzymano mu prawo jazdy a jego auto zostało odholowane na parking.

Również we wtorek, 3 godziny wcześniej tym razem przy ul. Teatralnej, doszło do samochodowej kolizji. Gdy policjanci przyjechali na miejsce okazało się, że kierująca toyotą corollą 43-letnia kobieta jest pijana. Wynik badania to nieco ponad promil alkoholu w organizmie. Jej auto trafiło na strzeżony parking. Za spowodowanie kolizji została ukarana mandatem. Przed sądem odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Za taki czyn Kodeks Karny przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności.