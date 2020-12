Z trasy S7 do schroniska

Nietypową interwencję przeprowadzili w niedzielę policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego. Zgłoszenie dotyczyło biegającego po drodze S7 psa. Kilku kierujących miało przez to nagle hamować co mogło stworzyć zagrożenie w ruchu.

Psa błąkającego się po drodze S7 odnaleźli policjanci z ruchu drogowego. Aby go bezpiecznie złapać na chwile wstrzymano ruch pojazdów, aby nie spowodować zagrożenia. Pies sprawiał wrażenie zagubionego, na szyi miał metalowa obrożę. Policjanci przewieźli go do schroniska dla zwierząt przy ul. Królewieckiej. Po czworonoga zgłosił się już właściciel więc historia ma szczęśliwe zakończenie.