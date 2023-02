Zapadł prawomocny wyrok za oszustwo na prezentacjach dla seniorów

W czwartek (2 lutego) przed Sądem Okręgowym w Elblągu zapadł prawomocny wyrok w sprawie Sebastiana D., który w pierwszej instancji został skazany na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok za oszustwo podczas prezentacji dla seniorów. Sprawa odbyła się po złożeniu apelacji przez pełnomocnika Sebastiana D.

Przypomnijmy. Sąd Rejonowy w Elblągu skazał Sebastiana D., pracownika firmy, organizującej prezentacje sprzętu rehabilitacyjnego na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności za to, że oszukał jednego z uczestników prezentacji. Wyrok zapadł 19 października 2022 roku. Sebastian D. został skazany z artykułu 286 kodeksu karnego: "kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Sąd pierwszej instancji podjął też decyzję o zawieszeniu wykonania kary na rok i zobowiązał Sebastiana D. do zapłaty poszkodowanemu zadośćuczynienia w wysokości 2,9 tys. zł, bo tyle zaliczki wpłacił poszkodowany mężczyzna podczas prezentacji.

Obrońca Sebastiana D. złożył apelację do sądu wyższej instancji. Wniósł o uniewinnienie swojego klienta bądź skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez sąd pierwszej instancji. We wtorek (2 lutego) odbyła się rozprawa apelacyjna przed Sądem Okręgowym w Elblągu.

- Sąd Okręgowy w Elblągu po rozpoznaniu sprawy Sebastiana D. oskarżonego o czyn z artykułu 286 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego w Elblągu utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok - orzekła sędzia sądu okręgowego Elżbieta Kosecka – Sobczak.

Wyrok jest prawomocny.