Zarzut zabójstwa dla nożownika z Wyspiańskiego

Śledczy postawili zarzut zabójstwa 30-latkowi, który w ubiegłą niedzielę (16 marca) zaatakował nożem swojego sąsiada na klatce jednego z budynków przy ul. Wyspiańskiego w Elblągu. Ofiara zmarła w szpitalu. Mężczyźnie grozić może nawet dożywotnie pozbawienie wolności.

Jak informuje prok. Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu, mężczyzna usłyszał zarzuty 18 marca. – Są to zarzuty z art. 148 par. 1 kodeksu karnego i spowodowania u innej osoby nieznacznych uszkodzeń ciała z art. 157 par. 2 kodeksu karnego. Podejrzany przyznał się do popełnienia tych przestępstw. Prokurator złożył do Sądu Rejonowego w Elblągu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na okres 3 miesięcy - informuje prok. Ewa Ziębka.

Przypomnijmy, że do tego tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę (16 marca) około godz. 16 w budynku przy ul. Wyspiańskiego w Elblągu. Na klatce schodowej 30-latek zaatakował nożem 53-letniego mężczyznę. Jego życia nie udało się uratować, zmarł w szpitalu.