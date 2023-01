Zatrzymali podejrzanego i zabezpieczyli znaczne ilości konopi

Kryminalni z Elbląga zatrzymali 28-latka, który jest podejrzany o posiadanie znacznych ilości narkotyków. W jego mieszkaniu zabezpieczono blisko 300 gramów marihuany. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W czwartek rano (12 stycznia) kryminalni z Elbląga weszli do jednego z mieszkań przy ul. Barona w Elblągu. W mieszkaniu 28-latka znaleźli marihuanę. Policjanci zabezpieczyli szklany słoik i foliową torbę z suszem roślinnym. Do policyjnego magazynu trafiły 293 gramy narkotyku. Podejrzany złożył wyjaśnienia. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.