Zatrzymali podejrzanego o uszkodzenie samochodu

Policjanci z Elbląga zatrzymali 58-latka, który jest podejrzany o uszkodzenie samochodu. Mężczyzna miał 2,5 promila alkoholu w organizmie i rzucał puszkami z piwem w mercedesa. Kierowca wezwał policjantów.

Zdarzenie miało miejsce wczoraj (17 sierpnia) na Placu Dworcowym w Elblągu. Policjanci interweniowali po godzinie 22. Zatrzymali mężczyznę w wieku 58-lat. Kierowca mercedesa i przechodnie wskazali podejrzanego. Zatrzymany elblążanin rzucał puszkami z piwem w przejeżdżający samochód. Był agresywny i pijany, miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Straty jakich dokonał to 1500 zł, trafił do policyjnego aresztu. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.