Zatrzymali podejrzewanego o kradzież żeliwnych pokryw studzienek 

Policjanci z Elbląga zatrzymali 28-latka podejrzewanego o kradzież żeliwnych pokryw studzienek z terenu Elbląga. Niektóre z tych włazów były zabytkowe. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci zatrzymali 28-letniego mieszkańca Elbląga, który jest podejrzewany o kradzież, co najmniej 20 żeliwnych pokryw studzienek kanalizacyjnych. Niektóre z nich miały wartość historyczną. Szacunkowa wartość skradzionego mienia to ponad 10 tysięcy złotych. Policjanci ustalili, że zatrzymany mężczyzna spieniężał je w punktach skupu złomu. Część skradzionego mienia udało się odzyskać. 4 pokrywy zabezpieczyli strażnicy miejscy podczas patrolowania ulicy Mazurskiej w Elblągu. Policjanci przypuszczają, że zatrzymany 28-latek miał na koncie więcej przestępstw. Trwają w tej sprawie ustalenia. Był wcześniej karany za kradzieże. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.