Zatrzymali poszukiwanego listem gończym. W jego mieszkaniu znaleźli narkotyki

Fot. archiwum portElu

Policjanci z Pasłęka zatrzymali 29-latka, który był poszukiwany listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności. W jego mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli amfetaminę. Mężczyzna trafił do aresztu śledczego. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

29-latek został zatrzymany wczoraj (27 kwietnia) przy ul. Osińskiego w Pasłęku. Był poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Elblągu do odbycia kary 54 dni pozbawienia wolności za niezapłaconą grzywnę. Miał na swoim koncie również przestępstwa narkotykowe. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli woreczek z amfetaminą. Mężczyzna trafił do aresztu śledczego. Dodatkowo odpowie za posiadanie narkotyków. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg