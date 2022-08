Zatrzymali poszukiwanego listem gończym. Znaleźli przy nim narkotyki 

Policjanci zatrzymali poszukiwanego listem gończym 37-letniego mężczyznę. Ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości w jednym z mieszkań na terenie Pasłęka. Miał do odbycia karę półtora roku pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe. Policjanci znaleźli przy nim amfetaminę.

W środę (3 sierpnia) kryminalni weszli do jednego z mieszkań przy ulicy Steffena w Pasłęku. Tam zatrzymali 37-letniego mężczyznę skazanego wcześniej przez sąd na półtora roku więzienia za przestępstwa narkotykowe. Ukrywał się w dobudówce mieszkalnej. Policjanci zabezpieczyli przy nim 1 gram amfetaminy. Zatrzymany 37-latek był agresywny. Potrzebne były kajdanki. Został przetransportowany do aresztu śledczego. Dodatkowo odpowie za posiadanie narkotyków. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.