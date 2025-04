Zatrzymano kobietę pod wpływem amfetaminy

6 kwietnia wczesnym rankiem na ulicy Pasłęckiej w Elblągu doszło do niecodziennej interwencji. Funkcjonariusz elbląskiej policji, będący jeszcze przed służbą, jadąc do pracy, zauważył osobowe auto poruszające się w sposób zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego. Pojazd jechał zygzakiem, a kierującej co chwilę opadała głowa na kierownicę.

Do zatrzymania 32-letniej kobiety jadącej mazdą doszło w niedzielę 6 kwietnia 2025 r. Policjant natychmiast zareagował. Zatrzymał pojazd i wezwał na miejsce patrol ruchu drogowego. Szybko okazało się, że kobieta siedząca za kierownicą znajduje się pod wpływem środków odurzających – konkretnie amfetaminy. Zatrzymana w absurdalny sposób tłumaczyła swoje zachowanie. Jak oświadczyła, znajomi mieli jej doradzić zażycie amfetaminy jako "środka przeciwbólowego" na ból zęba. Kobieta miała jechać do jednej z nadmorskich miejscowości, gdzie planowała spotkanie ze swoim chłopakiem. Jej niebezpieczna podróż została przerwana jeszcze na terenie Elbląga. Dzięki czujności policjanta nie doszło do tragedii na drodze. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Kobieta została zatrzymana i odpowie za kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających, co jest przestępstwem zagrożonym karą do 2 lat pozbawienia wolności, a także utratą prawa jazdy. Policja przypomina: zażywanie narkotyków i prowadzenie pojazdu to nie tylko przestępstwo, ale przede wszystkim ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia – zarówno kierowcy, jak i innych uczestników ruchu.

Jakub Sawicki, Zespół Komunikacji Społecznej KMP w Elblągu