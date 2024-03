Zatrzymany na gorącym uczynku. Odpowie za kradzieże rozbójnicze   

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu z elbląskiej komendy, zatrzymali na gorącym uczynku 25-latka. Mężczyzna w jednym z marketów w Elblągu zabrał rzeczy, za które nie chciał zapłacić. Po zatrzymaniu sprawcy okazało się, że dokonał również rozboju na elblążance. Kobiecie ukradł telefon.

Do zdarzenia doszło we wtorek (12.03) pod jednym z marketów w Elblągu. Za sprawcą wybiegł pracownik ochrony. Między mężczyznami wywiązała się szarpanina. Sprawca nie chciał oddać skradzionego towaru. Na widok radiowozu zaczął uciekać. Zauważyli to policjanci. Dogonili go radiowozem, zajechali mu drogę, obezwładnili i zatrzymali. Podczas czynności z zatrzymanym okazało się, że ma na koncie jeszcze jedną kradzież rozbójniczą. Wcześniej szarpał się z kobietą na ulicy i zabrał jej telefon. Śledczy skierowali do sądu wniosek o areszt dla mężczyzny. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Był wcześniej karany za kradzieże.