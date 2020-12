Zatrzymany pod zarzutem kradzieży elektronarzędzi

Dwa młoty udarowe, szlifierka oraz zestaw kluczy nasadowych. To wszystko próbował wynieść ze sklepu 29-latek zatrzymany na gorącym uczynku. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Skradzione mienie wróciło na półki.

Do zdarzenia doszło w jednym ze sklepów przy ulicy Malborskiej w Elblągu. Pracownicy ochrony zatrzymali mężczyznę, który próbował wynieść ze marketu elektronarzędzia. Były to dwa młoty udarowe, szlifierka oraz zestaw kluczy nasadowych. Wezwani na miejsce policjanci zatrzymali 29-latka i przewieźli do policyjnego aresztu. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.