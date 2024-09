Zatrzymany z 17 kilogramami narkotyków

Ponad 17 kilogramów narkotyków miał 53-letni mieszkaniec Elbląga, którego zatrzymali policjanci kryminalni. Mężczyzna był wcześniej karany właśnie za przestępstwa narkotykowe. W 2021 roku zakończył odbywanie kary. Teraz, do więzienia wrócił ponownie. Sąd zdecydował bowiem o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.

Policyjne zatrzymanie miało miejsce w ubiegłym tygodniu. 53-latek został zatrzymany w swoim aucie przy ul. Trybunalskiej. W samochodzie mężczyzna posiadał znaczną ilość substancji odurzających. Policjanci kryminalni po zatrzymaniu przeszukali również mieszkanie 53-latka. W nim również znaleziono narkotyki. Łącznie było to ponad 17 kilogramów substancji odurzających z czego ponad 15 kilogramów to amfetamina a 1,7 kilograma to marihuana ponad 500 tabletek narkotyku extasy oraz mefedron. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych środków odurzających to około pół miliona złotych.

Mężczyzna decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Odpowie teraz za usiłowanie wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Przez to że czyn był popełniony w warunkach recydywy może mu grozić kara nawet do 18 lat pozbawienia wolności.