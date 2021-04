W jednym z mieszkań w Elblągu policjanci zatrzymali młodego mężczyznę pod zarzutem posiadania narkotyków. Funkcjonariusze znaleźli tam amfetaminę. Podejrzanemu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci interweniowali przy ulicy Teatralnej w Elblągu. W jednym z mieszkań zatrzymali młodego mężczyznę, u którego znaleźli amfetaminę. Podejrzany trafił do policyjnego aresztu. Odpowie za posiadanie narkotyków za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.