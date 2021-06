Złapani przez grupę Speed

Kierujące Seatem przekroczyła dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h (fot. KMP Elbląg)

Policyjny patrol Grupy Speed zatrzymał do kontroli pewnego 45-latka, kierującego vw golfem samochodem który… nie figurował w bazie danych. Co więcej, do auta przyczepiona była tablica rejestracyjna od innego samochodu.

Zatrzymany do kontroli 45-latek kierował pojazdem, który nie był dopuszczony do ruchu, nie miał ważnego ubezpieczenia a sam kierujący nie posiadał uprawnień do kierowania. Dodatkowo badanie alkotestem wykazało u niego 0,22 promila, czyli popełnił wykroczenie. Mężczyzna odpowie teraz przed sądem. Na 3 miesiące prawo jazdy straciła natomiast 41-letnia kobieta, która kierowała seatem i jechała przez Marwicę. Kobieta rozpędziła swoje auto do 106 km/h w miejscu, gdzie jest ograniczenie jedynie do 50 km/h. Policjanci ukarali ją także mandatem w wysokości 500 złotych. Chwilę wcześniej zatrzymano kierującego vw sharanem, który jechał w tym miejscu 107 km/h. Z kolei na al. Grunwaldzkiej o godzinie 6.50 policyjny patrol zatrzymał 55-latka. Badanie alkotestem wykazało 0,24 promila. Mężczyzna odpowie za popełnione wykroczenie. W tym przypadku musi się liczyć z zakazem prowadzenia pojazdów.

kom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu